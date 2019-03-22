Комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика для уничтожения документов

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка объявил аукцион на уничтожение архивных документов. Он размещен на сайте госзакупок 22 марта.

Ведомство установило максимальную стоимость работ в размере 121 тысячи рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет отобрать в архиве документы для уничтожения. Это должны быть те файлы, которые не подлежат дальнейшему хранению. Все документы требуется собрать вместе, спрессовать и отправить на целлюлозно-бумажный комбинат для переработки. Всего необходимо уничтожить 2,5 тысячи дел.

В прошлом году комитет также заказывал уничтожение архивных документов. Тогда компания-подрядчик ООО «Практик» отправила 2,5 тысячи дел на переработку за 43 тысячи рублей.

Напомним, Смольный планирует объединить в скором времени комитет по развитию предпринимательства с комитетом по промышленой политике и инновациям.