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15:24

"Нельзя, святые перевернутся": калужский губернатор назвал шуткой слова о мощах в музее

фото ЗакС политика "Нельзя, святые перевернутся": калужский губернатор назвал шуткой слова о мощах в музее

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что его слова об использовании мощей для привлечения посетителей в музеи – это шутка, передает «Говорит Москва».

«Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально», - прокомментировал Артамонов.

Он подчеркнул, что такую «глупость», как выставление мощей в музее ради ажиотажа, «никто не будет делать». «Зачем? Нельзя, святые перевернутся», - сказал Артамонов.

Глава области огорчен тем, что его слова растиражировали СМИ, хотя шутка была высказана, по его словам,  в узком кругу людей: при директоре музея, экскурсоводе и помощнике губернатора.

«Вот я их всех сейчас спрошу: "так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю". Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок, выложил это всё. Я, что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?!» - возмущен Артамонов. Он опасается, что его деловая репутация окажется под угрозой, поскольку его знают «во многих других странах, в том числе европейских».

Ранее сообщалось, что идею выставлять мощи в музеях Артамонов высказал во время заседания местного ЗакСа. Его смутило то, что в музее «один-два-три человека по залу ходят», и он, по его словам, предлагал настоятелю монастыря ставить мощи на выставках, и тогда, может, посетители «заодно картинки посмотрят».

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