Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:55

Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ

фото ЗакС политика Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ

Фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич сегодня, 22 марта, выступил на слушаниях Совета по культуре Государственной думы, где обсуждался проект законотворческой инициативы "О культуре".

Поднявшись на трибуну, музыкант уведомил всех собравшихся, что, по его мнению, текст проекта закона изобилует неточными понятиями, предполагающими необъективную оценку значимости истории Российской Федерации.

"Желаю, чтобы в тексте закона, который впоследствии появится, остался один маленький абзац: "Правовое регулирование не может устанавливаться иными нормативными актами, включая законодательные". Сейчас эта концепция [проекта закона] прекрасна, как наша Конституция, но потом возникают сотни дополнительных подзаконных историй, и жизнь идет уже по ним. А они часто противоречат тому, что было написано тут", - приводит "Дождь" выдержку из выступления Макаревича.

Из текста пока еще не утвержденной инициативы следует исключить само понятие "объективности/необъективности", поскольку оно не является юридическим.

"Девальвация исторической памяти", "негативная оценка истории значительных периодов советского времени", "распространение ложного представления об исторической отсталости государства" - ну, вы понимаете. Здесь мы осуждаем необъективно негативное освещение истории нашей страны. Я согласен. А необъективно позитивное мы не осуждаем, мы приветствуем? В общем, фильм «Кубанские казаки» был уже. Поэтому я просто поточнее здесь сформулировал, оставив просто слово «необъективное». И все", - рузюмировал выступление лидер "Машины времени".

Помимо Макаревича с трибуны выступили председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский, Михаил Швыдкой, продюсер Сергей Сельянов, фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров и другие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:45    
Что же Макар не поддержал предложение Сереги Шнура о упразднении Министерства Культуры.  Ведь за рубежом таких министерств нет, а нам оно надо нах...

17:37    
Справедливо.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:30 Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ

19:00 Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

18:50 Кабмин требует от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы

18:25 В интернете появился "предвыборный" сайт Александра Беглова

17:50 Пиотровский посетовал на "ограниченность" законов о культуре: Существующие нам не годятся

17:48 РПЦ выступила против выведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих

17:22 Арестанты ИК-5 Мордовии изувечили себя в знак протеста против насилия со стороны ФСИН

17:10 Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать   5

16:55 Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ   2

16:35 На редактора кубанского издания составили протокол из-за логотипа "Открытой России" в видео

15:59 Матвиенко заявила об окончании новой волны смены губернаторов   3

15:24 "Нельзя, святые перевернутся": калужский губернатор назвал шуткой слова о мощах в музее

14:56 В конце мая на Землю может рухнуть российский военный спутник   4

14:55 Комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика для уничтожения документов   2

14:26 Эрмитаж эвакуируют второй день подряд   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.