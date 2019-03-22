Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ

Фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич сегодня, 22 марта, выступил на слушаниях Совета по культуре Государственной думы, где обсуждался проект законотворческой инициативы "О культуре".

Поднявшись на трибуну, музыкант уведомил всех собравшихся, что, по его мнению, текст проекта закона изобилует неточными понятиями, предполагающими необъективную оценку значимости истории Российской Федерации.

"Желаю, чтобы в тексте закона, который впоследствии появится, остался один маленький абзац: "Правовое регулирование не может устанавливаться иными нормативными актами, включая законодательные". Сейчас эта концепция [проекта закона] прекрасна, как наша Конституция, но потом возникают сотни дополнительных подзаконных историй, и жизнь идет уже по ним. А они часто противоречат тому, что было написано тут", - приводит "Дождь" выдержку из выступления Макаревича.

Из текста пока еще не утвержденной инициативы следует исключить само понятие "объективности/необъективности", поскольку оно не является юридическим.

"Девальвация исторической памяти", "негативная оценка истории значительных периодов советского времени", "распространение ложного представления об исторической отсталости государства" - ну, вы понимаете. Здесь мы осуждаем необъективно негативное освещение истории нашей страны. Я согласен. А необъективно позитивное мы не осуждаем, мы приветствуем? В общем, фильм «Кубанские казаки» был уже. Поэтому я просто поточнее здесь сформулировал, оставив просто слово «необъективное». И все", - рузюмировал выступление лидер "Машины времени".

Помимо Макаревича с трибуны выступили председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский, Михаил Швыдкой, продюсер Сергей Сельянов, фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров и другие.