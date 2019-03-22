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17:10

Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать

фото ЗакС политика Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать

Лидер группы «Ленинград», член Общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров предложил не запрещать нецензурную лексику ради борьбы с ней, передает ТАСС.

По словам Шнурова, «ни в коем случае нельзя бороться с матом», иначе «на улицах становится один мат». По мнению музыканта, проблему стоит «замалчивать». «Вот нет проблемы такой, кто-то матюгнулся - а вы делаете вид, что нет. В Америке, да и, в общем, во всем мире, нет табуированной лексики. Просто в один момент разрешили, и всем стало неинтересно», - пояснил Шнуров.

Мат – это «неотъемлемая часть» русского языка, и «какие законы не принимались бы - он всегда будет в русском языке», подчеркнул Шнуров.

Идеи запретить или проконтролировать мат в искусстве звучали не раз. Ранее продюсер Игорь Матвиенко в ходе Совета при президенте по культуре предложил маркировать музыкальный контент, чтобы показывать, что в песне содержится мат. В 2014 году был подписан закон о запрете на использование нецензурной брани в теле- радиоэфире и кино.

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18:25   Игорь  
17-54 Спасибо. Это меня высказывание Грачевского вдохновили... Интересно, Шнур отправит директора Мариинки за кредитами в банк или вместе с артистами в подземные переходы?..

17:54    
17-50
Игорь, браво! Шнур реально портит атмосферу.

17:50   Игорь  
У Сереги честь по чести,
Всё стоит на нужном месте.
Где у нас окно в Европу,
Он показывает ж….
Раздается правды звук, -
Толи слово, толи пук.

17:40    
Сергей на первом же заседании думской комиссии по культуре предложил упразднить Министерство по культуре, которых нет ни в одной стране.
Предлагаю и МИНТРУД упростить в связи с бесполезной большой тратой бюджетных средств на содержание этих бездельников.

17:35    
Такой конформизм до добра не доведёт. Предлагаю игнорировать Шнура.

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