Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать

Лидер группы «Ленинград», член Общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров предложил не запрещать нецензурную лексику ради борьбы с ней, передает ТАСС.

По словам Шнурова, «ни в коем случае нельзя бороться с матом», иначе «на улицах становится один мат». По мнению музыканта, проблему стоит «замалчивать». «Вот нет проблемы такой, кто-то матюгнулся - а вы делаете вид, что нет. В Америке, да и, в общем, во всем мире, нет табуированной лексики. Просто в один момент разрешили, и всем стало неинтересно», - пояснил Шнуров.

Мат – это «неотъемлемая часть» русского языка, и «какие законы не принимались бы - он всегда будет в русском языке», подчеркнул Шнуров.

Идеи запретить или проконтролировать мат в искусстве звучали не раз. Ранее продюсер Игорь Матвиенко в ходе Совета при президенте по культуре предложил маркировать музыкальный контент, чтобы показывать, что в песне содержится мат. В 2014 году был подписан закон о запрете на использование нецензурной брани в теле- радиоэфире и кино.