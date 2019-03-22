Пиотровский посетовал на "ограниченность" законов о культуре: Существующие нам не годятся

Руководитель государственного музея Эрмитаж, среди прочих, выступил сегодня, 22 марта, на заседании думского Совета по культуре. Обращаясь к собравшимся, он заявил, что в случае, если "обновленный" законопроект "О культуре" избавит сферу от чрезмерной "бюрократизации", это послужит первым шагом к всецелому реформированию системы.

"Нам нужно постоянно доказывать и рассказывать, что существующие законы нам не годятся. Мы с ними много воевали. Если сумеем это сделать, это будет первый шаг", - цитирует Пиотровского 78.ru.

Директор Эрмитажа пожаловался также на "ограниченность" закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей".

"Мы не можем сделать выставку репродукции картин Эрмитажа в детской больнице. Не имеем права ни копейки потратить ни на репродукцию, ни на вывоз. Также мы не можем сделать необменную выставку за границей, потому что это должна быть либо обменная, либо за это нужно получать деньги. И таких вещей очень много", - удручен Пиотровский.

Добавим, помимо эрмитажного главы, в зале свое видение закона "О культуре" обозначили музыканты Сергей Шнуров и Андрей Макаревич, и другие члены совета.