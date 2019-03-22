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17:48

РПЦ выступила против выведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих

фото ЗакС политика РПЦ выступила против выведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих

Русская православная церковь не поддерживает идею вывести из-под действия ст. 148 УК РФ произведения искусства, в том числе живописи, кино и театра, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернегу).

22 марта на слушания в Госдуме была вынесена концепция проекта закона «О культуре». В ней предлагается не распространять статью уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих на театральные постановки, произведения изобразительного и киноискусства, выставки и музеи.

Ксения подчеркнула, что РПЦ не поддерживает это положение, потому что считает упомянутые формы искусства «публичными действиями, предназначенными для публичного просмотра», и что они «однозначно относятся к тем публичным действиям, которые могут оскорбить религиозные чувства верующих». «Мы, конечно, будем добиваться, будем вести работу об исключении из законопроекта вот таких норм», - заявила игуменья.

По ее словам, есть немало произведений, которые посягают и оскорбляют религиозные чувства верующих, и статья должна на них распространяться. Также Ксения подчеркнула, что представители церкви в состав рабочей группы не вошли, хотя РПЦ об этом просила.

Поправки в ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) об оскорблении чувств верующих были приняты в 2013 году. За нарушение статьи грозит до трех лет лишения свободы.

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