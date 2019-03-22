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Новости

19:00

Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

Под блокировку Роскомнадзора попал сайт сбора пожертвований для поддержки деятельности движения "Открытая Россия", поделился с "МБХ Медиа" председатель организации Андрей Пивоваров.

"Нам никто ничего не сообщал, зашли на сайт сегодня с утра, а он не открывается. Наши айтишники нашли ссылку на то, что заблокирован поддомен Татарстана. А если блокируют поддомен, то в итоге блокируется весь сайт, провайдеры не разбираются, блокировать поддомен или весь сайт", - пояснил Пивоваров, добавив, что доступ к порталу был ограничен по решению Генпрокуратуры, ссылающейся на статью 15.3 Федерального закона "Об информации".

Общественник добавил, что решение надзорного органа о блокировке будет обязательно обжаловано, а пока в движении будут искать альтернативные источники для "дотаций".

Напомним, Минюст в 2017 году признал нежелательными несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В движении, которое функционирует в "нынешнем виде", неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения.

В 2019 году активистке организации Анастасии Шевченко первой в России предъявили обвинение по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ей вменяют такие эпизоды "сотрудничества", как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.



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