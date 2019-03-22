Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

Под блокировку Роскомнадзора попал сайт сбора пожертвований для поддержки деятельности движения "Открытая Россия", поделился с "МБХ Медиа" председатель организации Андрей Пивоваров.

"Нам никто ничего не сообщал, зашли на сайт сегодня с утра, а он не открывается. Наши айтишники нашли ссылку на то, что заблокирован поддомен Татарстана. А если блокируют поддомен, то в итоге блокируется весь сайт, провайдеры не разбираются, блокировать поддомен или весь сайт", - пояснил Пивоваров, добавив, что доступ к порталу был ограничен по решению Генпрокуратуры, ссылающейся на статью 15.3 Федерального закона "Об информации".

Общественник добавил, что решение надзорного органа о блокировке будет обязательно обжаловано, а пока в движении будут искать альтернативные источники для "дотаций".

Напомним, Минюст в 2017 году признал нежелательными несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В движении, которое функционирует в "нынешнем виде", неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения.

В 2019 году активистке организации Анастасии Шевченко первой в России предъявили обвинение по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ей вменяют такие эпизоды "сотрудничества", как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

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