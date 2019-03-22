Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ

Руководитель Минздрава Вероника Скворцова, выступая с докладом на семинаре по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение", известила публику, что около 40% смертей в России можно сократить за счет более тщательного информирования населения страны о факторах риска, приводящих к гибели; а также за счет реализации мер, направленных на "редуцирование" потребления алкоголя и табака и полномасштабного совершенствования системы помощи, уведомляет ТАСС.

Здоровый образ жизни, отметила министр, - гарант стабильного долголетия. Согласно положениям нацпроект, за срок в 6 лет, отведенный для реализации его положений, медики и чиновники обязаны принять меры по сокращению смертей от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, и сведению к минимуму детской смертности.

Помимо прочего, отчиталась Скворцова, медработникам в 2018 году удалось спасти на 6 тысяч больше граждан, нежели чем годом ранее.

Добавим, в нацпроект "Здравоохранение", озвученный Владимиром Путиным в майских указах, входят 8 федеральных подпроектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".