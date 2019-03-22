Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

22 марта, 19:30

Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ

фото ЗакС политика Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ

Руководитель Минздрава Вероника Скворцова, выступая с докладом на семинаре по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение", известила публику, что около 40% смертей в России можно сократить за  счет более тщательного информирования населения страны о факторах риска, приводящих к гибели; а также за счет реализации мер, направленных на "редуцирование" потребления алкоголя и табака и полномасштабного совершенствования системы помощи, уведомляет ТАСС.

Здоровый образ жизни, отметила министр, - гарант стабильного долголетия. Согласно положениям нацпроект, за срок в 6 лет, отведенный для реализации его положений, медики и чиновники обязаны принять меры по сокращению смертей от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, и сведению к минимуму детской смертности. 

Помимо прочего, отчиталась Скворцова, медработникам в 2018 году удалось спасти на 6 тысяч больше граждан, нежели чем годом ранее.

Добавим, в нацпроект "Здравоохранение", озвученный Владимиром Путиным в майских указах, входят 8 федеральных подпроектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22 марта, 19:53    
Бла-бла-бла...
В Питере (!!!) сложно попасть к врачу, ждать приходится более 2-х недель.
А что говорить о глубинке!
Вы, ДОРОГИЕ министры, депутаты дело делайте, а не болтайте.
Очень ДОРОГО вы обходитесь бюджету, ваши байки к делу не подошьешь...
Кто следит за ценами в аптеках??? Кто прекратит этот беспредел?
ПРИМЕР:
Мрак, рыбий жир (!!!) в знаменитой аптеке "Столичка" (СПБ, угол Серебристого и Испытателей) стоит 980  рублей. Он особый (Бла-бла-бла),  уверяла  провизор, дешевые, продающиеся в других аптеках за цену в 15 раз ниже, плохие!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

22 марта, 21:00 Орех: В России у человека чем больше провалов -  тем стремительнее его карьерный рост

22 марта, 20:30 На "Золотом пере" Совершаева вручила "личному фотографу Путина" Лозовскому спецприз от Беглова

22 марта, 20:10 Автор "Новой газеты" Татьяна Лиханова получила "Золотое перо" за публикации о деле "Сети"   1

22 марта, 19:52 "Образцовому" дому на Лахтинской, 1, присудили почетное звание

22 марта, 19:30 Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ   1

22 марта, 19:00 Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

22 марта, 18:50 Кабмин требует от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы

22 марта, 18:25 В интернете появился "предвыборный" сайт Александра Беглова   2

22 марта, 17:50 Пиотровский посетовал на "ограниченность" законов о культуре: Существующие нам не годятся

22 марта, 17:48 РПЦ выступила против выведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих   1

22 марта, 17:22 Арестанты ИК-5 Мордовии изувечили себя в знак протеста против насилия со стороны ФСИН

22 марта, 17:10 Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать   7

22 марта, 16:55 Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ   3

22 марта, 16:35 На редактора кубанского издания составили протокол из-за логотипа "Открытой России" в видео

22 марта, 15:59 Матвиенко заявила об окончании новой волны смены губернаторов   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.