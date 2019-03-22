"Образцовому" дому на Лахтинской, 1, присудили почетное звание

Здание по улице Лахтинской, 1/60, удостоилось почетной награды - знака "Дом образцового содержания". Поощрение жителям дома вручил "коммунальный" вице-губернатор Николай Бондаренко. Табличку закрепили на торце здания.

Постройка представляет собой историческую ценность. Рассчитанный на 30 квартир, дом был возведен в 1882 году. Местный жилищно-коммунальный сервис самостоятельно провел комплексное благоустройство территории. По словам местной обитательницы, помогает и город, однако многое делается собственными усилиями жильцов.

"Очень приятно видеть, когда дом чистый, красивый, все сделано от души и для себя. Собственники бережно относятся к общедомовому имуществу, и это видно с порога. Такая практика должна продолжиться не только в этом доме и в Петроградском районе, но и во всем городе", - отметил Бондаренко.

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