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22 марта, 20:10

Автор "Новой газеты" Татьяна Лиханова получила "Золотое перо" за публикации о деле "Сети"

фото ЗакС политика Автор "Новой газеты" Татьяна Лиханова получила "Золотое перо" за публикации о деле "Сети"

На ежегодно вручаемой журналистам Петербурга премии "Золотое перо" приз в номинации "Гражданское общество" получила автор ряда резонансных публикаций о деле "Сети", обозреватель "Новой газеты" Татьяна Лиханова, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Помимо всестороннего освещения судебного процесса над антифашистами-фигурантами "пензенского дела", Лиханова неоднократно вызывалась помочь некоторым из участников разбирательства не только словом, но и делом. Например, заявляла о готовности прописать у себя Виктора Филинкова, не имеющего регистрации в Петербурге. ЗАКС.Ру подробно освещал часть процесса.

Получая награду, журналистка призвала коллег, собравшихся на вручении премии, уделять больше внимания освещению подобных событий. Ей же, кроме прочего, достался спецприз Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

По делу "Сети" проходят 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты с целью "раскачать" народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

20 марта на заседании петербургского ЗакСа о судьбе Юлия Бояршинова, Филинкова и Шишкина говорил омбудсмен Шишлов. Он подчеркнул, что есть "серьезные основания полагать", что их пытали электрическим током.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22 марта, 20:52    
Поздравляю! Действительно достойна.
Хотят перекупить :)

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