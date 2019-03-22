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22 марта, 20:30

На "Золотом пере" Совершаева вручила "личному фотографу Путина" Лозовскому спецприз от Беглова

фото ЗакС политика На "Золотом пере" Совершаева вручила "личному фотографу Путина" Лозовскому спецприз от Беглова

Ежегодную церемонию вручения премии журналистам города за их профессиональные достижения посетила вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева, которая вручила специальный приз (нагрудный знак) от Александра Беглова президенту международного фонда "Петербургская летопись" и, по совместительству, личному фотографу Владимира Путина Валерию Лозовскому.

"Я хочу вручить спецприз от врио губернатора Александра Беглова человеку-легенде, которого я очень уважаю за его профессионализм и скромность. Андрей Лозовский много лет проработал корреспондентом в Петербурге. Низкий вам поклон за все, что вы сделали", - цитирует Совершаеву "Петербургский дневник".

Вице-губернатор в своей речи сделала также особый упор на том, какими качествами должен обладать "профессиональный", по её мнению, журналист. Это - "скромность, обаяние и интеллигентность". Отдельно Совершаева подчеркнула, что высококвалифицированный репортер "никогда в своей карьере не позволял себе ёрничать ни по какому вопросу".

"Ёрничать всегда легко и просто, это воспринимается хорошо. Но он решает вопросы тихо, тактично и настойчиво", - уточнила чиновница.

Примечательно, но не так давно своего поста лишилась корреспондент "Коммерсанта" Мария Карпенко, позволявшая себе "несовместимые с журналистским статусом" выпады в адрес Беглова на просторах Telegram-канала "Ротонда". История получила широкую огласку в СМИ.

UPD. "Ротонда" получила "Золотое перо" в номинации "Новые медиа".

Добавим также, премии удостоили также авторы "Новой газеты" Светлана Зобова и Татьяна Лиханова. В номинации "Фото года" победил Давид Френкель за снимок протеста против пенсионной реформы. Лучшей "Человеческой историей" стал рассказ Владислава Чирина из "Бумаги" об истории учёного Льва Клейна. А приз в номинации "Экономика" присужден Анжелике Тихоновой из "Делового Петербурга".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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