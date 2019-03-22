Орех: В России у человека чем больше провалов -  тем стремительнее его карьерный рост

Политический обозреватель Антон Орех на фоне сделанного главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным заявления о том, что Россия вступает в "новую космическую гонку", на просторах собственного Telegram-канала в очередной раз задумался о том, "что это за человек и зачем он нужен".

"Из всех достижений Дмитрия Рогозина в деле освоения космоса до сих пор самым заметным остается попытка утопить собаку в ведре. Утопить собаку Рогозин не смог – но этот как раз тот случай, когда неудача Дмитрия стала его безусловным успехом", - начал Орех.

С тех пор, как руководителем государственной корпорации стал человек с журналистским образованием, она переживает череду весьма ощутимых неурядиц. Во-первых, это колоссальные материальные потери при строительстве космодрома "Восточный" и последовавшие за этим протесты сотрудников организации, которые месяцами не видели зарплат. Во-вторых, упавшая при запуске ракета "Протон-М". И так далее по списку.

"Бездарный человек не виноват в своей бездарности – виноват тот, кто бездарю доверил большое дело. Ведь куда не ткни – везде сидит какой-нибудь свой Рогозин. Отрицательный отбор шагает по стране и выдвигает на лучшие посты самых бесполезных. В России чем больше у человека провалов – тем стремительнее карьерный рост.

До того, как о "заслугах" Рогозина на посту главы Роскосмоса высказался Антон Орех, кратко его типаж охарактеризовал писатель Дмитрий Быков: " Кремлю нужны такие, как Рогозин, чтобы не допустить технического прогресса".