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Новости

10:30

Вишневский призвал всех неравнодушных добиться открытого суда над Филинковым

фото ЗакС политика Вишневский призвал всех неравнодушных добиться открытого суда над Филинковым

Подводя черту под завершившимися следственными действиями в отношении участника так называемой террористической организации "Сеть" Виктором Филинковым, петербургский депутат Борис Вишневский высказался о важности того, чтобы суд над молодым человеком был открытым. Первое заседание назначено на 25 марта.

Вишневский призывает к этому не только потому, что суды, в его представлении, в принципе должны быть доступны для посещения граждан, а еще и для того, чтобы как можно больше людей убедилось в надуманности, "сочиненности" конкретного уголовного дела.

"По моему, и не только моему мнению, это «дело» сфальсифицировано спецслужбами, стремящимися отчитаться о «поимке террористов». Оно практически целиком построено на признаниях обвиняемых (в том числе, Филинкова), которые были у них получены в первые часы после задержания с применением пыток. Следы этих пыток электрошокером на теле Филинкова зафиксировали члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии", - напоминает демократ.

Имеется и третий повод, которым руководствуется в своем тексте лидер фракции "Яблока" в ЗакСе - самый насущный и материальный.

В открытом процессе, который проходит на глазах у общества и СМИ, суд вынужден вести себя хоть немного, но более прилично. Потому что все на виду. И даже в случае предрешенности приговора (зловещая «обвинительная» статистика российских судов такова), это хоть немногим более приличное поведение суда может сократить срок по этому приговору на несколько лет.

Борис Вишневский

Филинков находился под следствием с января 2018-го года по март 2019-го. Вместе с предполагаемыми сообщниками из Пензы ему вменяют попытку вооруженного государственного переворота. Несколько обвиняемых, в том числе Филинков, заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:29    
14:52. Это не рожи, а волосатые жопы!

14:52    
Какие две отвратительные рожи на фото !

14:50    
Суды проходят в рабочее для порядочных людей время. Бездельники, часть депутатов  и больные на голову и так целыми днями шатаются по судам. При рассмотрении дел по терроризму в суде оглашаются закрытые сведения вплоть до описания подготовки терактов. Кто может хотеть узнать эти сведения ? Только враги, каковым давно является депутат.

14:06   николай  
Терроризм - преступление против общества. Значит, суды над террористами должны быть открытыми для представителей общества. Вишневский прав по существу.

14:05    
Даешь открытый суд на Вишневским!!!

12:09    
В субботу заниматься самопиаром нехорошо, Борис Лазаревич!

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