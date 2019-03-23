Лимонов требует, чтобы "Яндекс" перестал его ассоциировать с Удальцовым и Навальным

Политик и писатель Эдуард Лимонов выразил сильное недовольство, столкнувшись с тем, какие визуальные ассоциации "выскакивают" в Яндексе, если в поисковой строке набрать его имя. Лидеру "Другой России" неприятно, что рядом со ссылкой на его биографию появляются портреты как живых, так и мертвых отечественных политических деятелей, с которыми он не желает иметь ничего общего. К российскому "поисковику" он обратился через "Живой журнал".

"Уберите из этого иконостаса, который на моей страничке висит, мною ясно, непрошеный, например Новодворскую, я с ней на двух-трёх телепередачах только был и считаю её, покойную, городской сумасшедшей. Ваша цель - злить меня?", - сердится литератор.

По отношению к остальным тон его менее агрессивный, но ассоциироваться с ними литератор столь же настойчиво не намерен.

"Уберите Навального - у нас ничего общего. <...> Прилепина можно убрать, поскольку уже не наш. Можно и Сергея Удальцова убрать... В конце концов могу я не видеть хотя бы на моей странице людей которых я не хочу видеть?", - задается Лимонов резонным и риторическим вопросом.