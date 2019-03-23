В честь Назарбаева Астану переименовали в Нур-Султан Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменивший 19 марта на этом посту управлявшего страной тридцать лет Нурсултана Назарбаева, утвердил, сдержав свое обещание, переименование столицы государства Астаны в Нур-Султан, сообщает РИА "Новости". Среди политологов продолжаются споры о том, что стоит за неожиданным уходом авторитарного лидера со своей должности. Кроме того, что Токаев является доверенным преемником, известно также то, что дочь Назарбаева после его почетной "пенсии" тоже стала важным политиком. 79-летний Назарбаев остается во главе Совета безопасности Казахстана. Против переименования проходили демонстрации. Митингующих грубо задерживали. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен