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Новости

12:30

На площади Ленина протестуют коммунисты

фото ЗакС политика На площади Ленина протестуют коммунисты

На площади Ленина проходит санкционированный властями митинг петербургских коммунистов под названием "В защиту социально-экономических прав граждан".

Со сцены звучат требования проведения честных выборов в городе и отменить запрет на предоставление Павлу Грудинину мандата думского депутата.

"Пришло время не только объединяться по каким-то социальным категориям, но и всей России", - заявила со сцены ведущая.

По словам лидера фракции КПРФ в петербургском парламенте Ольги Ходуновой, в экономических тяготах россиян виноваты почему-то какие-то неназванные "либералы". Город, в котором она работает, Ходунова упорно называет "Ленинградом".

"Ленинградцы, страна открывает глаза, поднимается, не приемлет олигархическую власть, которая фактически нас обездолила. Президент вводит на сгнившую либеральную сцену новых губернаторов", - гласил один из ее пассажей.

Ходунова также обратила внимание немногочисленной публики на "пикирующий вниз" рейтинг президента и коррупцию.

Напомним, что бизнесмену Павлу Грудинину ЦИК отказался передавать мандат скончавшегося коммуниста Жореса Алферова, сославшись на офшоры Грудинина. Регистрации его в качестве кандидата в президенты год назад офшоры не помешали. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:04    
КПРФ - давно не коммунисты. В городском Заксобрании во фракции "партии трудящихся" заседают: Александр Рассудов - председатель совета директоров строительной компании ГК «Лидер Групп», Ирина Иванова - коммерасант, Ольга Ходунова - партийный функционер с 1986 года!!! КПРФ - партия коммерсантов, которая поддерживает коммерсантов!!!

13:18    
А у зюганова типа рейтинг постоянно растет??)))

12:39    
Росси от настоящей демократии далеко.  Откуда это лицемерие, ложь, лизоблюдство?
Демократический опыт Европы, США совершенно не приживается у нас.
У нас воровство , хамство чиновников, депутатов в порядке вещей.
В органы законодательной власти "избранцы" попадают по каким-то спискам, за которые мы ТУПО  голосуем.
В исполнительные органы попадают по принципу "кумовства" непрофессионалы, НЕ  заслужившие своим трудом  и опытом карьерного роста.
И никто из них не озабочен благоустройством России, повышением уровня жизни россиян, обеспечением "глубинки" больницами, дорогами, школами и рабочими местами.
Занятие   принятием   глупых законов  в огромном количестве считается деятельностью парламента и сената.
К примеру , закон, разрешающий питерцам собирать валежник в лесу (!!!), законы, по которым штрафуются россияне по любому поводу.
И на такое "законотворчество" тратятся огромные деньги, депутаты и их жены считают себя небожителями, создали для себя "рублевки"  в стране и за ее пределами. Они  в полной уверенности считают, что они это заслужили!!!
Мы,  "нищеброды" (это мы,  по их высказываниям) должны быть счастливы от того, что доходы, равные  прожиточному минимуму,  дают народу возможность  выжить.

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