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Новости

13:17

Матвиенко разрешила ругать власть, но предостерегла от ее "унижения"

фото ЗакС политика Матвиенко разрешила ругать власть, но предостерегла от ее "унижения"

Допуская критику властей, вопреки последним запретительным законам о наказании за "оскорбление власти", глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Интерфаксу" пролила свет на то, что этими инициативами двигало. Чиновница апеллирует к высоким образцам публичного высказывания, которые должны торжествовать.

"У нас должна повышаться политическая культура в стране. Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство", - категорично высказалась руководительница сената.

Отвечая на упреки в игнорировании мнения президентского Совета по правам человека, принципиально осудившего подобного рода законы, Матвиенко заметила, что такой диалог с обществом важен для нее и ее подчиненных и что все это не впустую.

За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Президент Владимир Путин утвердил этот закон, инициированный сенатором Андреем Клишасом, 18 марта.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:42    
теперича и ТРУСЫ НЕ КРАСНЫЕ и СТАКАН НЕПОЛНЫЙ

14:34    
Скорее бы уж казачий атаман Калинин дал ей пинка.

14:21    
14:09. У Матвиенко сын успешный бизнесмен, а ты червь навозный!

14:09    
Матвиенко 7 апреля исполнится 70 лет!!! Она не сумела воспитать собственного сына!!! Какое право она имеет учить нас жизни и принимать для нас законы!!! Ей давно пора на пенсию!!!

13:24    
В России либеральный бардак, потому и россияне разболтались в доску!

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