Раздосадованный свалкой в Полюстрово Беглов приказал ее убрать

После многочисленных обращений и последовавших за ними перфомансов врио губернатора Александр Беглов отреагировал на жалобы жителей новостроек в Полюстрово. Квартал 24-27, где систематически не убирался снег, теперь, по указанию градоначальника, лишится одной из своих крупных проблем - огромной свалки. Известие об этом преподнесло читателям издание под названием "Петербургский дневник".

"До конца 2019 года в рамках первого этапа поставлена задача - убрать весь строительный мусор у ЖК «Город мастеров». Второй этап (у ЖК «Ландыши») запланирован уже на следующий год", - приводится цитата Беглова.

Ранее активисты микрорайона жаловались на полное игнорирование их трудностей: кварталы лишены парковок, социальных объектов и не убираются от снега и мусора.

Отчаявшись ждать каких-либо решений от чиновников городского уровня, жители отправили обращение в администрацию президента.

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