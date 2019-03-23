Врански заручился поддержкой зоозащитников

Заявивший о своих губернаторских амбициях руководитель общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански встретился с защитниками животных. Политик и активисты обозначили общие цели и задачи.

"Чтобы помочь животным, необходимо принять целый комплекс мер: продолжить совершенствование законодательства, создать полноценную инфраструктуру, наладить работу правоохранительных органов в этом направлении и вести просветительскую работу", - говорится в заявлении, составленном по итогам встречи.

По мнению собравшихся на встрече, сделать более гуманными правила обращения с животными - легко. Участники разговора в основном уповали на личную сознательность и ответственность каждого человека, в доме которого содержится животное.

На уровне кандидата в губернаторы обсудили вопрос утилизации экскрементов.

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