Жалобы петербуржцев Беглов хранит в особой "зеленой" папке

Минувшим днем, 23 марта, врио градоначальника Александр Беглов посетил несколько социальных учреждений Калининского района и заодно пообщался с местными жителями, которые поведали ему о различных проблемах территории.

Временный губернатор подчеркнул настойчивость и активность петербуржцев, отметив что таких горожан всенепременно надо "привлекать к территориальному общественному самоуправлению". Также Беглов заявил о важности прямого контакта с горожанами.

"Я завел зеленую папку, куда заношу обращения жителей во время объезда, а также те, что приходят на мою страничку «ВКонтакте». Через нее уже поступило порядка 10 тысяч обращений жителей. И многие мои коллеги говорят, что заниматься этими обращениями им сложно, тяжело, времени нет. Каждую субботу мы собираемся с членами Правительства, где каждый отчитывается по тем обращениям, которые были озвучены на моей страничке «ВКонтакте»", - известил собравшихся Беглов, передав одну из таких "зеленых" папок главе администрации Калининского района Василию Пониделко.

Побеседовал чиновник с горожанами и о благоустройстве, уплотнительной застройке района, дорожной инфраструктуре. В Полюстрово, пообещал нынешний глава города, в скором времени ликвидируют незаконные свалки и откроют детские сады, школу, парковки и другие социальные учреждения.

Напомнил Беглов и о том, что 8 сентября пройдут выборы в муниципалитеты, акцентировав внимание жителей на том, что "необходимо дать дорогу молодежи".

"В исполнительной, законодательной власти, местном самоуправлении, других городских структурах должно работать 35 процентов молодежи в возрасте до 35 лет. Чем больше они приобретут опыта, чем больше у них будет компетенций, тем легче будет управлять городом. Мы должны создать условия для создания новой управленческой команды", - подытожил Беглов.

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