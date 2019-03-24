Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:10

Телефонные террористы вынудили покинуть ТЦ более 12 тысяч человек

фото ЗакС политика Телефонные террористы вынудили покинуть ТЦ более 12 тысяч человек

Минувшим вечером, 23 марта, очередная волна телефонных минирований заставила петербуржцев в срочном порядке эвакуироваться из ряда городских торговых центров. По сведениям "Оперативного прикрытия" звонки поступали с номера, зарегистрированного в Украине.

Экстренной эвакуации подверглись ТЦ "Континент", "Балканский", "Балтийский", "Сити Молл", "Европолис", "Призма", "Заневский каскад" и других. Всего специалистами были осмотрены 12 торговых центров, 7 эвакуированы, 12 460 человек покинули помещения.

На прошедшей неделе волна лжеминирований постигла школы и учреждения культуры.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:18    
Чего молчит бандеровская сволочь, которая каждый раз под копирку пишет, что это из-за торговли сим-картами "почти у каждой станции метро". С начала эта сука-провокатор писал, что " у каждой станции метро". Поймать бы укрофашистского провокатора и с удовольствием натянуть глаз на жопу.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

14:35 В толпе собравшихся на митинг за честные выборы встречаются критикующие Беглова плакаты   1

14:15 На площади Ленина начался митинг "Петербургу - свободные выборы"   1

13:50 Более 30 млрд долларов "по приказу Трампа" исчезли с госсчетов Венесуэлы   3

13:00 Перед митингом за свободные выборы площадь Ленина оцепила многочисленная полиция и ОМОН   9

12:40 Медведев пообщается с россиянами в прямом эфире "ВКонтакте"   2

12:05 Пониделко пообещал облагородить "умирающий" Пискаревский парк   2

11:10 Телефонные террористы вынудили покинуть ТЦ более 12 тысяч человек   1

10:15 Жалобы петербуржцев Беглов хранит в особой "зеленой" папке   4

23 марта, 18:00 На московской акции протеста требовали роспуска Центризбиркома   4

23 марта, 16:57 Врански заручился поддержкой зоозащитников   9

23 марта, 16:01 Раздосадованный свалкой в Полюстрово Беглов приказал ее убрать   5

23 марта, 15:04 Беглов пообещал открыть "Академическую" к 1 июля   1

23 марта, 14:10 Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой   9

23 марта, 13:17 Матвиенко разрешила ругать власть, но предостерегла от ее "унижения"   8

23 марта, 12:30 На площади Ленина протестуют коммунисты   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.