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Новости

12:05

Пониделко пообещал облагородить "умирающий" Пискаревский парк

фото ЗакС политика Пониделко пообещал облагородить "умирающий" Пискаревский парк

Глава Калининского района Василий Пониделко в беседе с "Петербургским дневником" известил, что Пискаревский лесопарк в ближайшее время будет "обновлен".

"Если им сейчас не заняться, то он просто умрет. Есть мнение, что он должен остаться таким же заброшенным лесом, но в таком состоянии он погибнет. Поэтому нужно обязательно проводить работы по благоустройству: создать систему отвода воды, провести освещение. Когда проект реконструкции будет готов, мы обязательно обсудим его с общественностью", - заявил он, уточнив, что, вероятнее всего, смета будет готова в 2020 году.

Принятие проекта реновации зеленой зоны могло быть произведено и раньше, однако затянулось в связи с тем, что специалисты проводили ряд неких орнитологических исследований.

Напомнил Пониделко и о том, что Калининский район - один из самых "зеленых" в городе, что, подчеркнул чиновник, отчасти является заслугой местной администрации.

"Мы ежегодно сажаем тысячи кустарников, сотни деревьев - цифры впечатляют", - сообщил районный глава.

На очереди благоустройства, резюмировал Пониделко, - третья очередь Муринского парка, очистка Муринского ручья, парк Сахарова, Любашинский сад.



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13:02    
А до визира Беглова кто мешал облагораживать?
В Калининском районе самый никчёмный глава из всех, зима это показало, всё было завалено снегом, который не убирался.

12:18    
В Пискаревском парке существует система отвода воды, её не нужно создавать, её нужно привести в порядок!
Нужно вычистить лесопарк от мусора и контролировать, чтобы бесчисленные группы шашлычников не засирали территорию и соблюдали правила поведения.
Там целое отделение милиции расположено напротив парка, на улице Бутлерова!
И там совершенно не нужна реновация и реконструкция на сотни миллионов.
Подсыпать дорожки, поставить скамейки и урны - для этого не нужна реконструкция и реновация.

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