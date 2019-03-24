Пониделко пообещал облагородить "умирающий" Пискаревский парк

Глава Калининского района Василий Пониделко в беседе с "Петербургским дневником" известил, что Пискаревский лесопарк в ближайшее время будет "обновлен".

"Если им сейчас не заняться, то он просто умрет. Есть мнение, что он должен остаться таким же заброшенным лесом, но в таком состоянии он погибнет. Поэтому нужно обязательно проводить работы по благоустройству: создать систему отвода воды, провести освещение. Когда проект реконструкции будет готов, мы обязательно обсудим его с общественностью", - заявил он, уточнив, что, вероятнее всего, смета будет готова в 2020 году.

Принятие проекта реновации зеленой зоны могло быть произведено и раньше, однако затянулось в связи с тем, что специалисты проводили ряд неких орнитологических исследований.

Напомнил Пониделко и о том, что Калининский район - один из самых "зеленых" в городе, что, подчеркнул чиновник, отчасти является заслугой местной администрации.

"Мы ежегодно сажаем тысячи кустарников, сотни деревьев - цифры впечатляют", - сообщил районный глава.

На очереди благоустройства, резюмировал Пониделко, - третья очередь Муринского парка, очистка Муринского ручья, парк Сахарова, Любашинский сад.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.