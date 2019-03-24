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Новости

13:00

Перед митингом за свободные выборы площадь Ленина оцепила многочисленная полиция и ОМОН

фото ЗакС политика Перед митингом за свободные выборы площадь Ленина оцепила многочисленная полиция и ОМОН

Территорию вокруг площади Ленина - места, где сегодня, 24 марта, пройдет согласованный властями митинг за свободные и честные выборы - оцепило большое количество представителей правоохранительных органов и ОМОН, поделился в Telegram депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Первые 200 участников митинга уже на месте. В полицейской форме. Впервые за питерскую историю на митинг за свободные выборы не только пригнали легион полиции, но и поставили рамки металлоискателей", - известил парламентарий.

Формально мероприятие приурочено к тридцатилетию выборов народных депутатов СССР, которые в демократических кругах часто называют самыми свободными выборами в новейшей истории страны.

До начала санкционированной акции остаётся час.

miting_vybory.jpg (176 KB)

Фото: Борис Вишневский



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14:29    
Беглова в губернаторы, Вишневского-подрывника гос.строя России на нары или депортировать на родину предков-Израиль!!

14:27    
Вишневский закончил математический факультет университена, он умный, компетентный и неравнодушный к проблемам горожан и города. Вишневскому респект. Если выбирать между Брехловым и Вишневским, то я, безусловно, за Вишневского.

14:13    
Смольный Вишневского испугался!!! Абсолютно точно!!! Вишневский - известный беспредельщик с мандатом депутата!!!

14:12    
У Путина, похоже, мания преследования.

14:09    
14:05 Никакой разницы между советским и диктатурой.

14:05    
Долой буржуазные выборы! Даёшь СОВЕТСКИЕ или диктатуру!

13:44   Горожанин  
Зачем дважды одно и то же фото?

13:34    
И паскудный пархатый жидёнок тут уже - 13:20.

13:20    
И паскудный пархатый жидёнок тут уже.

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