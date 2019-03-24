Перед митингом за свободные выборы площадь Ленина оцепила многочисленная полиция и ОМОН

Территорию вокруг площади Ленина - места, где сегодня, 24 марта, пройдет согласованный властями митинг за свободные и честные выборы - оцепило большое количество представителей правоохранительных органов и ОМОН, поделился в Telegram депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Первые 200 участников митинга уже на месте. В полицейской форме. Впервые за питерскую историю на митинг за свободные выборы не только пригнали легион полиции, но и поставили рамки металлоискателей", - известил парламентарий.

Формально мероприятие приурочено к тридцатилетию выборов народных депутатов СССР, которые в демократических кругах часто называют самыми свободными выборами в новейшей истории страны.

До начала санкционированной акции остаётся час.

Фото: Борис Вишневский

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