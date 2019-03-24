Более 30 млрд долларов "по приказу Трампа" исчезли с госсчетов Венесуэлы За последние два месяца с государственных счетов Венесуэлы пропали свыше 30 млрд долларов, уведомил сограждан министр связи и информации республики Хорхе Родригес. "Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа", - цитирует ТАСС заявление дипломата. Следует напомнить, что в конце января в Венесуэле случился очередной экономический кризис, в связи с чем оппозиционные силы предприняли попытку государственного переворота. Политик Хуан Гуайдо нарёк себя новым правителем латиноамериканского государства, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть стран Южной Америки, частично - Евросоюз. Вместе с тем, Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками "старого режима" Николаса Мадуро. США ввели против него и государственной нефтяной компании PDVSA санкции. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен