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Новости

24 марта, 14:45

Пивоваров: Реальный рейтинг Беглова - 19%

фото ЗакС политика Пивоваров: Реальный рейтинг Беглова - 19%

Лидер "Открытой России" Андрей Пивоваров, выступая 24 марта на митинге “Петербургу - свободные выборы”, заявил, что реальный рейтинг врио губернатора Александра Беглова не 48%, как передал ВЦИОМ, а 19%.

Позже Пивоваров объяснил ЗАКС.Ру, что эту информацию ему сообщили люди, которые проводили опрос ВЦИОМ.

Председатель “Открытой России” также заявил, что перед выборами в Петербурге активизировалась акция “фейковых” СМИ и появились “фейковые общественники, которые готовят людей к муниципальным выборам”.

Митинг “Петербургу - свободные выборы” проходит на площади Ленина. В акции принимают участие представители как системных, так и внесистемных оппозиционных партий и общественных организаций.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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24 марта, 19:20    
14:59, рано или поздно вы - ставленники Запада, или Востока, но наверняка не народа, проиграете.

24 марта, 18:06    
ВРЕТ ПИВУСЯ -ужо очко- 21% прикупили

24 марта, 17:25    
Cмешно. Пивоварову какие=то люди что-то там сообщили. Что-то этот стукачок ментовский весь мир по себе меряет!

24 марта, 15:24    
Был 19% в феврале, сейчас ещё меньше. Падает чем дальше, тем больше.

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