Пивоваров: Реальный рейтинг Беглова - 19%

Лидер "Открытой России" Андрей Пивоваров, выступая 24 марта на митинге “Петербургу - свободные выборы”, заявил, что реальный рейтинг врио губернатора Александра Беглова не 48%, как передал ВЦИОМ, а 19%.



Позже Пивоваров объяснил ЗАКС.Ру, что эту информацию ему сообщили люди, которые проводили опрос ВЦИОМ.



Председатель “Открытой России” также заявил, что перед выборами в Петербурге активизировалась акция “фейковых” СМИ и появились “фейковые общественники, которые готовят людей к муниципальным выборам”.



Митинг “Петербургу - свободные выборы” проходит на площади Ленина. В акции принимают участие представители как системных, так и внесистемных оппозиционных партий и общественных организаций.

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