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16:00

Участники митинга за свободные выборы потребовали отменить “муниципальный фильтр”

фото ЗакС политика Участники митинга за свободные выборы потребовали отменить “муниципальный фильтр”

На площади Ленина в Петербурге завершился митинг за свободные выборы. В конце акции ее участники приняли резолюцию, озвученную депутатом ЗакСа Борисом Вишневским.

Они, в частности, потребовали отмены “муниципального фильтра”, отмены или снижения порога подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в губернаторы, а также заявили о недопустимости досрочного голосования.

Муниципальный фильтр – процедура, которая обязывает кандидатов на пост главы региона заручиться поддержкой муниципальных депутатов. В Петербурге участникам выборов необходимо собрать 10 процентов подписей (около 150) от числа всех представителей МО. Причем собраны они должны быть как минимум в 83 разных округах.

С критикой мунфильтра постоянно выступают оппозиционеры. Часто порицает этот механизм и Элла Памфилова. 


В митинге участвовали 300-400 человек. Помимо Вишневского, на мероприятии выступили и другие политики, заявлявшие о своих губернаторских амбициях: депутат ЗакСа Оксана Дмитриева и общественный деятель Красимир Врански. Кроме того, к собравшимся обратились лидер регионального отделения “Справедливой России” Марина Шишкина, председатель “Открытой России” Андрей Пивоваров, депутат петербургского парламента Максим Резник, представители Российского социалистического движения, движения “Весна”, “ Движения демократического обновления”, бывшие народные депутаты СССР и потенциальные кандидаты в муниципальные депутаты.

Выборы губернатора и депутатов местных советов пройдут в Петербурге 8 сентября 2019 года.



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17:30    
Никакое сборище баранов не обойдётся без паскудного пархатого жидёнка кролика.

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