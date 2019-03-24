Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

24 марта, 16:00

Участники митинга за свободные выборы потребовали отменить “муниципальный фильтр”

фото ЗакС политика Участники митинга за свободные выборы потребовали отменить “муниципальный фильтр”

На площади Ленина в Петербурге завершился митинг за свободные выборы. В конце акции ее участники приняли резолюцию, озвученную депутатом ЗакСа Борисом Вишневским.

Они, в частности, потребовали отмены “муниципального фильтра”, отмены или снижения порога подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в губернаторы, а также заявили о недопустимости досрочного голосования.

Муниципальный фильтр – процедура, которая обязывает кандидатов на пост главы региона заручиться поддержкой муниципальных депутатов. В Петербурге участникам выборов необходимо собрать 10 процентов подписей (около 150) от числа всех представителей МО. Причем собраны они должны быть как минимум в 83 разных округах.

С критикой мунфильтра постоянно выступают оппозиционеры. Часто порицает этот механизм и Элла Памфилова. 


В митинге участвовали 300-400 человек. Помимо Вишневского, на мероприятии выступили и другие политики, заявлявшие о своих губернаторских амбициях: депутат ЗакСа Оксана Дмитриева и общественный деятель Красимир Врански. Кроме того, к собравшимся обратились лидер регионального отделения “Справедливой России” Марина Шишкина, председатель “Открытой России” Андрей Пивоваров, депутат петербургского парламента Максим Резник, представители Российского социалистического движения, движения “Весна”, “ Движения демократического обновления”, бывшие народные депутаты СССР и потенциальные кандидаты в муниципальные депутаты.

Выборы губернатора и депутатов местных советов пройдут в Петербурге 8 сентября 2019 года.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


24 марта, 19:27    
17:30, судя по уровню аргументации, наиболее убогий появляется в комментариях к информации на "zaks.ru", а на акции были представители и Левого фронта, и КПРФ и Социалистов, и Яблока, и Справедливой России, и Партии Роста и многих других общественных и политических партий и движений, объединенных целью - обеспечить честные выборы и убрать от них лапы жуликов.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

24 марта, 19:20 Призывы к свободе в железном загоне   4

24 марта, 18:00 Дочь Назарбаева предлагает всех школьников в назидание водить на экскурсии к детям-"уродам"   5

24 марта, 17:30 Гражданские активисты обнажили "язвы и боли" Малой Охты   2

24 марта, 16:42 Улюкаев отметил день рождения в тюрьме совместно с супругой

24 марта, 16:00 Участники митинга за свободные выборы потребовали отменить “муниципальный фильтр”   1

24 марта, 15:20 Поклонская: Донбасс является частью русского мира, точка невозврата пройдена   7

24 марта, 14:52 Муниципал: “Пираты” планируют участвовать в муниципальных выборах в Петербурге

24 марта, 14:45 Пивоваров: Реальный рейтинг Беглова - 19%   4

24 марта, 14:35 В толпе собравшихся на митинг за честные выборы встречаются критикующие Беглова плакаты   2

24 марта, 14:15 На площади Ленина начался митинг "Петербургу - свободные выборы"   2

24 марта, 13:50 Более 30 млрд долларов "по приказу Трампа" исчезли с госсчетов Венесуэлы   3

24 марта, 13:00 Перед митингом за свободные выборы площадь Ленина оцепили многочисленная полиция и ОМОН   8

24 марта, 12:40 Медведев пообщается с россиянами в прямом эфире "ВКонтакте"   2

24 марта, 12:05 Пониделко пообещал облагородить "умирающий" Пискаревский парк   3

24 марта, 11:10 Телефонные террористы вынудили покинуть ТЦ более 12 тысяч человек   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.