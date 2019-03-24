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24 марта, 16:42

Улюкаев отметил день рождения в тюрьме совместно с супругой

фото ЗакС политика Улюкаев отметил день рождения в тюрьме совместно с супругой

Отбывающий тюремный срок за "особо крупную" взятку бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отпраздновал в колонии свой 63-й день рождения в стенах исправительного учреждения в компании с супругой, уведомляет ТАСС.

"Его поздравило руководство колонии и отряда, где он находится. Вообще Улюкаев очень не проблемный, ведет себя хорошо. Нет ни замечаний, ни нареканий. Работает в библиотеке, ведет кружки. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее", - поделился замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, экс-министра задержали 14 ноября 2016 года на выходе из офиса крупнейшей российской нефтяной компании при получении взятки. После этого Улюкаев был приговорен к 8 годам колонии и обозначенному штрафу за "подкуп" в 2 млн долларов. По версии следствия, именно в такую сумму якобы обошлась выдача положительного заключения для приобретения "Роснефтью" госпакета акций ПАО "Башнефть". Адвокаты обжаловали приговор, но 12 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию в связи с чем решение и вступило в законную силу. После этапа в ИК-1 Тверской области устроился работать там библиотекарем, а в свободное время пишет стихи.

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