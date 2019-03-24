Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

24 марта, 18:00

Дочь Назарбаева предлагает всех школьников в назидание водить на экскурсии к детям-"уродам"

фото ЗакС политика Дочь Назарбаева предлагает всех школьников в назидание водить на экскурсии к детям-"уродам"

Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, полагает, что все школьники, которые, по умолчанию, являются будущими родителями, должны в назидание самим себе в обязательном порядке посетить дома-интернаты для детей с отсталостями в развитии, передает URA.ru. Она уверена, что дети, родившиеся неполноценными, - это исключительно результат девиантного поведения людей, зачавших их.

"И детей этих, уродов, показать, инвалидов. Пусть смотрят", - цитирует издание высказывание Назарбаевой.

Казахская чиновница подчеркнула, что наглядная демонстрация детей "с изъянами" предостережет детей "здоровых" от совершения необдуманных поступков.

Следует напомнить, что сразу после того, как Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Казахстана, его дочь стала председателем сената парламента республики.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


24 марта, 23:53    
Нарсултан, ну как это у тебя такая дочь выросла полной идиоткой???????

24 марта, 23:14    
а наглядная демонстрация чиновницы - самой себя - "с изъяном", может тоже предостережет кого-либо из мужчин от "необдуманных поступков"...

24 марта, 22:52    
Я вот смотрю на эту самую Даригу и думаю, что старик Нурсултан перед зачатием Дариги совершал много необдуманных  поступков.

24 марта, 21:00    
в застойных системах, с несменяемой властью плесневеют мозги и чиновники изрекают глупости. российские и казахские чиновники - клоны, а причина схожести - и там и здесь - имитация демократии, закрытость от мировых трендов, несменяемость власти, фаворитизм и засилье семейных кланов во власти и бизнесе...

24 марта, 18:05    
а на СЕБЯ В ЗЕРКАЛО не пробовала ПОСМОТРЕТЬ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

24 марта, 19:20 Призывы к свободе в железном загоне   4

24 марта, 18:00 Дочь Назарбаева предлагает всех школьников в назидание водить на экскурсии к детям-"уродам"   5

24 марта, 17:30 Гражданские активисты обнажили "язвы и боли" Малой Охты   2

24 марта, 16:42 Улюкаев отметил день рождения в тюрьме совместно с супругой

24 марта, 16:00 Участники митинга за свободные выборы потребовали отменить “муниципальный фильтр”   1

24 марта, 15:20 Поклонская: Донбасс является частью русского мира, точка невозврата пройдена   7

24 марта, 14:52 Муниципал: “Пираты” планируют участвовать в муниципальных выборах в Петербурге

24 марта, 14:45 Пивоваров: Реальный рейтинг Беглова - 19%   4

24 марта, 14:35 В толпе собравшихся на митинг за честные выборы встречаются критикующие Беглова плакаты   2

24 марта, 14:15 На площади Ленина начался митинг "Петербургу - свободные выборы"   2

24 марта, 13:50 Более 30 млрд долларов "по приказу Трампа" исчезли с госсчетов Венесуэлы   3

24 марта, 13:00 Перед митингом за свободные выборы площадь Ленина оцепили многочисленная полиция и ОМОН   8

24 марта, 12:40 Медведев пообщается с россиянами в прямом эфире "ВКонтакте"   2

24 марта, 12:05 Пониделко пообещал облагородить "умирающий" Пискаревский парк   3

24 марта, 11:10 Телефонные террористы вынудили покинуть ТЦ более 12 тысяч человек   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.