Призывы к свободе в железном загоне (фото)

Беглова назвали “дремучим снеговиком”, а “Единую Россию” сравнили со спортсменом, который не может победить без допинга. Общеоппозиционный митинг “Петербургу - свободные выборы”, который прошел 24 марта на площади Ленина, был посвящен в первую очередь партии власти и временному губернатору. Хотя на акции выступили представители большого количество разнообразных политических сил, самым популярным призывом снова стали слова “Пора объединяться”. Дополнительной актуальности им придавали железные ограждения и экипированные полицейские, которыми окружили митинговавших.

Гайд-парк по-смольнински

Площадь Ленина уже больше месяца является гайд-парком. Здесь можно проводить митинги и другие публичные акции в уведомительном порядке. Разрабатывая поправки в городской закон о митингах, предмтавители Смольный говорили, что “специальные места” будут полностью приспособлены для организации массовых мероприятий. Вплоть до того, что на их территории будут установлены туалетные кабинки. Но начать в комитете по вопросам законности решили с другого.

Участники акций КПРФ 23 марта и коалиции демократических сил 24 марта впервые столкнулись с тем, что их заставили проходить через рамки металлоискателей при входе на площадку митинга. Вся площадь Ленина была оцеплена металлическими ограждениями. Зайти на нее можно было только в одном месте, выйти в другом. По всему периметру ограждений стояли силовики в шлемах и другой амуниции. Покидающим загон требовалось пройти мимо девушки в гражданской одежде, которая снимала лица всех уходящих на видеокамеру. Кто это такая, никто не объяснял. Так выглядит демократизация закона о митингах.

На акции 24 марта пара десятков человек принимать новые правила отказались и предпочли смотреть за происходящим из-за ограждения.

Флаги и плакаты

Митинг “Петербургу - свободные выборы”, инициированный рядом демократических партий и организаций, был посвящен грядущему 30-летнему юбилею первых выборов народных депутатов СССР на альтернативной основе. По приглашению “яблочника” Бориса Вишневского, в начале митинга выступили два народных депутата призыва 1989 года. Но публика восприняла их воспоминания без особого энтузиазма, большей популярностью пользовались выступления действующих политиков.

Всего на митинг пришло 300-400 человек. Но благодаря тому, что ограничения на количество флагов не было, обилие знамен над головами создавало впечатление внушительной толпы. Свою символику принесли представители всех оппозиционных фракций ЗакСа, а также несистемные оппозиционеры: от РСД до либертарианцев. Также на площадь Ленина пришли участники “Наблюдателей Петербурга” и множество беспартийных гражданских активистов. Плакаты не ограничивались темой прошлых и будущих выборов. Участники митинга критиковали врио губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера ЗакСа, главного единоросса города Вячеслава Макарова. Один из пришедших принес листок с изображением Владимира Путина. Полицейские сочли этот плакат оскорбительным и активиста на всякий случай задержали.

Пират и снеговик

Беглова критиковали и выступавшие на сцене. О настроениях провластных СМИ и появившихся “фейковых” общественных деятелях говорил председатель “Открытой России” Андрей Пивоваров. Он напомнил об удививших многих результатах проведенного ВЦИОМ соцопроса, который показал, что за Беглова готовы проголосовать 48% петербуржцев. Пивоваров заявил, что эти сведения ложные, а настоящие данные соцопроса показывают, что Беглова поддерживает 19% петербуржцев, а еще 35% горожан сказали, что ни за что за него не проголосуют.

- Эту информацию слили сотрудники, которые проводили здесь опрос ВЦИОМ, - объяснил ЗАКС.Ру Пивоваров.

Регулярно критикующий Беглова депутат ЗакСа Максим Резник на этот раз назвал временного губернатора “дремучим снеговиком, который мечется по городу с лопатой и несет всякую ахинею”.

- И красные, и белые должны объединиться против серых. Посмотрите, какой вид чиновничества вышел из недр путинской системы. Они знают только две команды: “Чего изволите?” наверх и “Пошли вон, холопы” вниз. Этих людей надо менять, - заявил Резник во время своего выступления.

О единстве говорили и другие выступавшие, в том числе лидер петербургского отделения “Справедливой России”, бывший депутат ЗакСа Марина Шишкина. По ее мнению, объединение усилий - единственный путь для победы над “Единой России”. ЕдРо Шишкина сравнила со спортсменом, который не может обойтись без допинга.

- Мы не знаем, что нас ждет в этом сезоне, осенью, но мы точно знаем, что партия власти не хочет честные выборы.Она просто не может проводить честные выборы. Она как тот плохой спортсмен, который без допинга побеждать не может, - обратилась к собравшимся эсер.

Участник незарегистрированной Пиратской партии Павел Рассудов призвал собравшихся к проведению общеоппозиционных праймериз по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты.

- Пиратская партия считает, что должна быть прямая электронная демократия. Это следующий этап общественного прогресса. А честные выборы - это следующий шаг к прямой демократии, - добавил он.

Рассудов рассказал ЗАКС.Ру, что “пираты” сейчас определяются с собственными кандидатами в муниципальные депутаты, которые скорее всего пойдут по спискам зарегистрированных партий. Эту работу он совмещает с чтением лекций по массовым коммуникациям и СМИ в “Школе молодого политика”, организованной при поддержке комитета по молодежной политике.

- Мне не стыдно за то, что я рассказываю там. У кандидатов должно быть что-то в голове. Они должны понимать свою миссию, а из этого уже строится идеология. Я понимаю опасность любых таких сотрудничеств с властью, но если у меня есть возможность на большую аудиторию рассказывать молодым политикам о том, как должна строиться политика, это хорошо и радостно для меня, - объяснил Рассудов свое участие в этом проекте.

Три кандидата

На митинге выступили сразу три потенциальных кандидата в губернаторы Петербурга. Помимо выполнявшего роль ведущего депутата ЗакСа Вишневского, слово взяли его коллега по петербургскому парламенту, лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева и общественный активист Красимир Врански.

Выступление Врански было скомканным.

- Петербургу грозят очередные пять лет тлена, серости, грязи, пыли и безысходности. Если сказать одним словом, то это бегловщина, - начал общественник.

Затем он поддержал общий порыв к единству и пригласил на сцену представителей партий и движений, готовых объединяться “уже сегодня”. Никто идеи не понял и на сцену не вышел.

- Хорошо, тогда будем бороться и сражаться дальше, - закончил выступление Врански, поднял руку и ушел со сцены.

Оксана Дмитриева тезисы о единстве не повторяла. Она заявила, что честные выборы в Петербурге были не только в 1989 году, а вплоть до начала 2010-х годов:

- Когда я входила в политику 20 с лишним лет назад, то в Петербурге были самые честные выборы. И долго были самые честные выборы. А теперь, начиная с 2011 года, фальсификации в Петербурге поставлены на промышленную основу. Поэтому мы должны бороться за честные выборы, а дальше должны править те, кого народ избрал.

Резолюцию митинга озвучил Борис Вишневский. Участники акции потребовали полной отмены “муниципального фильтра” и недопустимости досрочного голосования. Также, по их мнению, необходимо отменить или максимально снизить число подписей для выдвигающихся в губернаторы. Наконец, Вишневский призвал власти обеспечить реальное равенство всех кандидатов при проведении агитации и не препятствовать свободе слова в СМИ. Участники митинга с требованиями согласились. Правда, к концу акции на площади осталось от силы человек 200.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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