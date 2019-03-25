В Иркутской области мэром города стала выдвинутая ЛДПР 28-летняя домохозяйка

На досрочных выборах мэра города Усть-Илимск, расположенного в Иркутской области, победила кандидат, выдвинутая ЛДПР, - 28-летняя домохозяйка Анна Щёкина, уведомляет Znak.com.

Либерал-демократ набрала чуть более 44% голосов электората, следом за ней - единоросс, председатель местной гордумы Сергей Зацепин, за которого проголосовали 37% горожан. Помимо обозначенных персон, в электоральном событии поучаствовали эсер Ирина Кондратьева (6,21%), кандидат от партии "Города России" Екатерина Сазонова (2%). Явка - почти 33%.

Координатор иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал прошедшие выборы "протестными".

"В интересах кандидата „Единой России“ были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать „как нужно“. Конечно, смотрели и на партийность тех, кто остался, и предпочли ЛДПР. В последнюю неделю перед выборами мы стали понимать, что идем на победу", - приводит ИА "Альтаир" высказывание Духовникова.

Ранее главой Усть-Илимска был представитель ЕР Вакиль Тулубаев, вынужденно подавший в отставку в январе текущего года. Своё "увольнение" он объяснил тем, что сделал всё, что мог, и вывел городскую экономику из кризиса, поэтому резонно было бы уйти на покой. Однако до этого на протяжении двух лет депутаты городской думы критиковали работу местной администрации, а инициатива отправить Тулубаева в отставку принадлежит непосредственно руководству ЕдРа, уточняет ТАСС.