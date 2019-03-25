Беглов принял отставку главы Жилищного комитета Валерия Шияна

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сегодня, 25 марта, принял отставку руководителя Жилищного комитета Валерия Шияна, уведомляет "Фонтанка".

Свой пост госслужащий покинул со следующей формулировкой: "За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга". Соответствующие документы, уведомили в правительстве города, переданы в правоохранительные органы.

Ранее своих должностей лишились и другие чиновники Смольного. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о них.

До назначения главой жилкома Шиян долгое время работал в сфере госбезопасности, поэтому о его карьере известно немногое. Однако после того, как он получил пост ведомстве Смольного, стал фигурантом антикоррупционного расследования ФБК.

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