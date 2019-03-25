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Новости

10:14

Беглов принял отставку главы Жилищного комитета Валерия Шияна

фото ЗакС политика Беглов принял отставку главы Жилищного комитета Валерия Шияна

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сегодня, 25 марта, принял отставку руководителя Жилищного комитета Валерия Шияна, уведомляет "Фонтанка".

Свой пост госслужащий покинул со следующей формулировкой: "За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга". Соответствующие документы, уведомили в правительстве города, переданы в правоохранительные органы.

Ранее своих должностей лишились и другие чиновники Смольного. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о них.

До назначения главой жилкома Шиян долгое время работал в сфере госбезопасности, поэтому о его карьере известно немногое. Однако после того, как он получил пост ведомстве Смольного, стал фигурантом антикоррупционного расследования ФБК.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:52    
Гастарбайтеры работают и на крышах - по прежнему.
Причем уборку производят варварски, одно почистят - другое приведут в негодность.
Но жилкомсервисам это выгодно, а Смольному - по херу.

11:19    
Надеюсь Жилищный комитет, Фонд капремонта и ГУЖА все-таки основательно проверят.
Капремонт осуществляют только те фирмы, на которые укажет ГУЖА.
В этих фирмах работают гастербайтеры.
У нас меняли стояки и сантехнику, рабочие не знают ничего, разломали и после ругани хозяев, ушли. Пришли другие гастербайтеры. То, что они сделали, уже больше года требует ремонта.

11:17    
Пора уже создавать Комитет Санкт-Петербурга по делам Венесуэлы - час настал. И собрать туда всех отставников - не работать же им идти, в самом деле?

11:15    
Шиян в комитете ничего не решал, только получал зарплату и надувал щеки, всем рулила Орлова, подруга Щербачихи.

11:14    
Как можно выгнать такого матерого вора?
Беглов должен пригласить его в комитет по делам Арктики, или Южной Америки.

10:48    
теперича у БЕГЛОГО 22%

10:42    
А мистер Рублевский как же? Откупился, как всегда?

10:21    
Это ничего не изменит.
Жилищный комитет - это натуральная мафия, его нужно разгонять целиком, заодно с районными ГУЖА.

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