Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:36

В Польше задержан экс-совладелец ТЦ "Зимняя вишня"

фото ЗакС политика В Польше задержан экс-совладелец ТЦ "Зимняя вишня"

Бывший генеральный директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежал сгоревший торговый центр "Зимняя вишня", Вячеслав Вишневский был задержан в Польше, поделилась с общественностью представитель СК России Светлана Петренко. Сегодня, 25 марта, исполняется ровно год с момента трагедии.

На данный момент в отношении Вишневского избирается вопрос об экстрадиции в РФ. В 2016 году предпринимателю удалось скрыться от следствия, покинув территорию государства. Его обвиняли по статье "Дача взятки". После того, как Вишневский скрылся, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. После многочисленных проверок ТЦ по всей России на противопожарную пригодность по всей стране закрыли почти треть из них. Всего к уголовной ответственности по делу были привлечены 15 человек.

На месте снесенного центра планируют создать сквер в память о жертвах пожара. Здание ТЦ более не пригодно к использованию, а место "всегда будет ассоциироваться" с трагедией, сообщали тогда в администрации Кемерово. Предполагается, что сквер обустроят к сентябрю 2019 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

21:00 Союз музеев подозревает, что против него развернули информационную кампанию

20:51 Ещё одна «жертва» снега

20:25 Шлосберг: В глазах власти ценность жизни россиянина равняется прожиточному минимуму   1

19:50 Шестун не собирается прекращать голодовку

19:29 Активист «Бессрочного протеста» оспорит в суде свое задержание

19:16 В петербургских торговых центрах повторились эвакуации

18:50 И.о. главы Жилищного комитета назначен Василий Осипов   3

18:36 В 2019 году в Петербурге обещают "обновить" 145 км тепловых сетей   2

18:21 Четырбок заявил, что в ЗакСе не планируют возвращать «карательную психиатрию»

18:20 Комитет по транспорту хочет за 12 млн рублей купить 80 табло для остановок

18:14 Гудков высоко оценил вероятность своего попадания в тюрьму   3

17:55 Росмолодежь наделили правом блокировать "опасные" для детей сайты

17:50 Ход "соревнования" за право украсить Петербург к 9 мая не устроил УФАС

17:31 "Навальнисты" хотят засудить "ВКонтакте" за "самовольное" разглашение их личных данных

17:24 Союз театральных деятелей осудил программу развития культуры, написанную советником Беглова   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.