Заболевшие вязы в Московском парке Победы заменят на молодые липы

В нынешнем году в Московском парке Победы высадят 146 лип, 20 елей и 20 берез, уведомили в пресс-службе Смольного. В 2019-м количество новых деревьев обещают увеличить до 546.

Экстренной замены требуют заболевшие голландской болезнью (графиозом ильмовых) вязы: всего недугом поражены 360 деревьев. Некоторые садовники уже выкорчевали, другие - удалят в ближайшее время. Пораженные графиозом вязы представляют угрозу своим соседям. Лекарства для лечения данной болезни пока не найдено.

Московский парк Победы охраняется КГИОП, поэтому любое удаление деревьев ведется по порубочному билету, выданному ведомством. Всего в зеленой зоне растет более 11 тысяч деревьев, четверть которых - вязы.