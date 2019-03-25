К выборам Беглову потребуются "наказы" граждан

Врио губернатора Александр Беглов в официальном разговоре с членами городского правительства распорядился, чтобы они занялись сбором пожеланий граждан. Главному чиновнику Петербурга это понадобилось, в частности, для того, чтобы иметь представление перед выборами о том, что людям более всего необходимо и что их более всего волнует, передает ТАСС.

"Восьмого сентября у нас выборы депутатов местного самоуправления и выборы губернатора Санкт-Петербурга. Даю поручение членам правительства организовать сбор наказов депутатам местного самоуправления и будущему губернатору Санкт-Петербурга, чтобы мы могли собрать, обобщить все эти наказы. Жители должны высказаться, за что они будут голосовать в сентябре", - приводится его цитата.

Особенность предстоящей даты состоит в том, что в городе пройдут одновременно и выборы градоначальника, и выборы в муниципальные советы.

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