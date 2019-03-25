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12:38

Радзиховский: Путин и Лукашенко ужасно раздражают друг друга

фото ЗакС политика Радзиховский: Путин и Лукашенко ужасно раздражают друг друга

Публицист, психолог Леонид Радзиховский в эфире ARU.tv обратил внимание на то, что российско-белорусская риторика на официальном высоком уровне несколько изменилась в последнее время, и тон ее становится все менее мягким и дипломатичным. Тому, по его мнению, есть как минимум одно бесспорное объяснение: личная несовместимость двух лидеров - Владимира Путина и Александра Лукашенко, которую с годами все труднее удается скрывать. Ситуацию он уподобил сожительству в однокомнатной квартире мужа и жены, которые за долгие годы друг другу "осточертели".

"Батьку дико раздражают претензии России на руководство, на то что ему постоянно читают мораль - то не так, эдак не эдак, "деньги берешь - ни черта взамен не делаешь, давай взамен интегрируйся, а что это такое, толком объяснить никто не может. Москву еще сильнее бесит, что деньги мы вышвыриваем как в прорву, а результат - ноль", - описал диспозицию эксперт.

По его словам, якобы существующие у Кремля планы присоединить Белоруссию представляют собой "полную чушь" и что на полном серьезе это обсуждать невозможно.

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14:08    
Кто только не обул кремлевских полукриминальных лохов, вообразивших себя великими господами и комбинаторами:
Штатовцы, отобравшие у них консульство в Сан-Франциско, 500 тонн оружейного плутония и три триллиона долларов в придачу,
китайцы, обустраивающие для себя Сибирь и Центральную Азию,
Евросоюз, заставивший их ликвидировать собственную промышленность в расчете на выручку от нефти и газа,
МВФ, хозяйничающий в Центробанке как в собственном офисе.

12:54    
Лукашенко безвозмездно "обул" финансово правителей России - лохов(!!!), ранее Ельцина, сейчас Путина в сумме на 120-150 миллиардов долларов...Спасибо Силуянову, что он "упёрся рогом" и убедил в ультимативной форме Путина дальше не кормить Белоруссию совершенно даром!

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