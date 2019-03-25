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12:53

Суд по делу “Сети” будет открытым

фото ЗакС политика Суд по делу “Сети” будет открытым

Судебные заседания по делу петербургских анархистов Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, которых ФСБ обвиняет в участии в “террористическом сообществе “Сеть”, пройдут в открытом режиме. Об этом ЗАКС.Ру сообщил адвокат Филинкова Виталий Черкасов после завершения предварительного заседания 25 марта.

По словам Черкасова, рассмотрение дела по существу назначено на 8 апреля. Затем слушания будут проходить каждый будний день. Адвокат добавил, что пока не понятно, в каком суде будет слушаться дело.

Кроме того, на предварительном заседании было отказано в удовлетворении ходатайства Юлия Бояршинова. Он просил о выделении его дела в отдельное производство и рассмотрении его в отдельном порядке. Черкасов и Филинков против этого не возражали, но ходатайство не поддержала сторона обвинения.

Московский окружной военный суд провел предварительное заседание по делу “Сети” в закрытом режиме. Обвиняемые общались с московскими судьями по видеосвязи из здания 224 гарнизонного военного суда.

Напомним, по делу “Сети” проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.

17 января 2019 года был озвучен первый приговор по делу “Сети”. Петербуржец Игорь Шишкин получил 3,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке. На суде Шишкин признал вину и заявил, что сотрудничал со следствием. Он был задержан в январе 2018 года. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле следы от побоев, однако Шишкин сказал, что получил их на тренировке по боксу.

Адвокат Черкасов после того как уголовное дело его подзащитного было передано в суд провел пресс-конференцию, на которой заявил, что в материалах дела нет убедительных доказательств вины Филинкова.

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