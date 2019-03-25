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Новости

12:59

За 2018-й год в Петербурге ввели рекордный объем жилья

фото ЗакС политика За 2018-й год в Петербурге ввели рекордный объем жилья

Итоги работы комитета по экономической политике и стратегическому планированию за 2018 год частично подвел его руководитель Валерий Москаленко. Согласно приведенной им статистике, по объему введенного жилья год выдался рекордным, пишет ТАСС.

В эксплуатацию ввели 3,95 млн новой недвижимости. По итогам 2017-го года аналогичный показатель был на 11,7 процентов скромнее.

По словам чиновника, высокие цифры во-многом обусловлены ростом популярности ипотеки среди петербуржцев: соответствующих кредитов в сумме они взяли на 200 млрд рублей, что более чем в полтора раза превысило результат за 2017-й год.

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21:03   Осталось и досталось от СССР.  
Там, где пятиэтажные "хрущёвки" - много зелени, уютные дворы,  
в шаговой доступности магазины и всё необходимое для жизни людей.

20:57    
..."Гадюшники" для "понаехавших"...

20:53    
Всё познаётся в сравнении. Теперь и "хрущёвки" - хороши!...

16:13    
Сегодня светит солнце и небо голубое. Но почему-то до сих пор нет ни одного замечания, что виноват в этом Беглов, кровавая воровская власть и беспредельная гэбня. Что  всё это декорации и происки пригожинских троллей. Молчит даже паскудный пархатый кролик. Что же вы, господа, теряете такой заработок ? Вперёд, кто первый ? Не держите в себе всё своё дерьмо и злобу, а то разорвёт вас от их избытка.

15:04   Горожанин  
Не жилья, а муравейников:
- без транспорта
- без соц.инфраструктуры
- без рабочих мест
- без озеленения
- без малейшей перспективы стать хотя бы нормальным спальным районом.

14:26    
Статистика по вводу жилья недостоверна.
90% - это не жилье, а гадюшники, по сравнению с которыми хрущевки смотрятся Версалем.

13:46    
слава БЕГЛОМУ

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