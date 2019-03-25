За 2018-й год в Петербурге ввели рекордный объем жилья

Итоги работы комитета по экономической политике и стратегическому планированию за 2018 год частично подвел его руководитель Валерий Москаленко. Согласно приведенной им статистике, по объему введенного жилья год выдался рекордным, пишет ТАСС.

В эксплуатацию ввели 3,95 млн новой недвижимости. По итогам 2017-го года аналогичный показатель был на 11,7 процентов скромнее.

По словам чиновника, высокие цифры во-многом обусловлены ростом популярности ипотеки среди петербуржцев: соответствующих кредитов в сумме они взяли на 200 млрд рублей, что более чем в полтора раза превысило результат за 2017-й год.