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Новости

13:16

За год Петербург пополнился 32 тысячами человек

фото ЗакС политика За год Петербург пополнился 32 тысячами человек

Количество проживающих в Петербурге горожан за год увеличилось на 32 тысячи человек и составило более 5,3 млн человек, отчитался в Смольном руководитель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

В целом, отметил он, более 80% прироста обеспечили зарегистрировавшиеся в городе на Неве мигранты, тогда как пророст "коренных" петербуржцев составил всего 4,5 тысячи человек. Данные цифры Москаленко объяснил "демографической ямой девяностых", а также тем, что женщины стали позднее обзаводиться семьей и, соответственно, детьми.

Помимо прочего, чиновник отметил высокую смертность от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.

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20:47    
Да, а сколько ныне в городе бомжей, бомжих, бомжат, детей-беспризорников и прочих обездоленных людей?...

20:44    
А тысячи местных безработных питерских бомжей кто посчитает?...

16:44    
Внутреннюю политику одобря-а -а -аллах акбар.

16:03    
Голосуйте за Брехлова. Потом ещё понаедут его родичи, знакомые табунами и аулами!

14:21    
За высокую онкологию отдельное спасибо городским властям: выхлопные газы от автомобильных пробок из-за неспособности организовать цивилизованное транспортное сообщение, реагенты на улицах и никогда не убирающиеся песок и пыль в городе - это их заслуга!

13:48    
СЛАВА БЕГЛОМУ

13:41    
Россия катастрофически вымирает на фоне роста в 2018г. населения Москвы(+140 тысяч, Питера +32 тысячи) и ещё 3-4-х регионов...

13:36    
В России УЖАСНЫЙ демографический кризис! В 2018 году естественный прирост(родилось-умерло) МИНУС 350 тысяч! За счёт мигрантов ситуация несколько улучшилась и численность населения России в 2018г. сократилась на 85 тысяч до 146,7 миллионов человек...Кстати, наибольший приток мигрантов с Украины...В 2017 году стали россиянами 86 тысяч граждан Украины, в прошлом 83 тысячи...

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