Ганапольский поддержал Навального в его борьбе со слежкой

В конфликтной ситуации вокруг уличной слежки, на которую в последнее время жалуется политик Алексей Навальный, его поведение одобрил политический обозреватель Матвей Ганапольский. То, что сторонники Навального вычислили участников постоянного наблюдения за своим лидером и, в частности, распространили их личные данные, журналиста не смущает. Логика его такова, что, поскольку оппозиционному деятелю в России не добиться справедливого суда над обидчиками, но и бороться с ними он вправе, игнорируя юридические нормы.

"Закона в России нет, поэтому Навальный действует «по понятиям» — как эти ребята действуют «по понятиям», а полиция ничего не делает, точно так же действует Навальный, «по понятиям». Я за расширение этой практики", - заявил он в авторской радиопрограмме.

По мнению Ганапольского, назойливое преследования человека с единственной целью - его каким-то образом дискредитировать - протировечит духу и сути цивилизованных законов.

"Для чего они это делают, вы не задумывались? Они ходят за Навальным и все время его снимают. Неудачный поворот Навального, какая-то злобная гримаса, — все это снимают. Власть ничего не делает, должен же Навальный защищаться", - считает публицист.

Политик связывает столь пристальное внимание к своей персоне со своими критическими публикациями в адрес близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. По его мнению, именно нанятые Пригожиным, как он их называет, "дебилоиды" регулярно ходят за ним по пятам.