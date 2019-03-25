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Новости

14:30

Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района

фото ЗакС политика Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района

Жители дома №16 по переулку Матюшенко, раздосадованные неожиданным начислением платы за установку и обслуживание новых домофонов, обратились с заявлением в прокуратуру Петербурга с требованием разобраться в ситуации, передает "Петербургский дневник".

После того, как надзорное ведомство изучило предоставленные документы, выяснилось, что в ноябре 2018 года проживающие по указанному адресу петербуржцы получили от ООО "Цифрал-Сервис-Авалон" квитанции о задолженности за обслуживание установленной компанией техники.

Далее прокуроры установили, что ни работы по установке домофонов, ни выставление счетов не были согласованы и жильцами - с ними не заключали соответствующего договора, поэтому компания не имела права начислять плату за обслуживание. Основываясь на данном обстоятельстве, горпрокуратура вынесла вердикт: гендиректору ООО "Цифрал-Сервис-Авалон" поручено устранить все выявленные правонарушения. Жильцы более не будут получать квитанции с задолженностями.

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16:16    
Более того - домофон это вообще общее имущество дома и поэтому за его установку и содержание платить должна  управляющая компания, как за трубы и т.п.

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