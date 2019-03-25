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14:50

Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая

фото ЗакС политика Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая

Петербург нацелен на увеличение туристического потока из Финляндии, Китая, Южной Кореи и стран центральной Европы: соответствующая программа уже прорабатывается в Смольном, известил вице-губернатор Олег Марков.

Партнерами Северной столицы в проекте выступают Ленинградская область и приграничные города Финляндии - Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта, Миккели. Отмечается, что финансирование задачи обеспечивает Евросоюз в рамках "Программы приграничного сотрудничества Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020".

В числе основных задач проекта - создание в Петербурге и области новых турпродуктов, привлекающих туристов в "межсезонье".

"Нам необходимы предложения по организации новых мероприятий, новых видов сервиса. Трансграничное сотрудничество позволяет вовлекать субъекты Российской Федерации и соседнее европейское государство в так называемый туристический коридор для создания привлекательных туристических продуктов", - заявил Марков.

За три года, отведенные для реализации программы, планируется повысить информированность международной индустрии туризма о турпотенциале трансграничного направления, включающего Петербург и регион озера Сайма; разработать новые турмаршруты.



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17:00    
Скоро на финско-китайской границе будет большой поток туристов.

15:33    
На 1,5 МИЛЛИАРДНЫЙ Китай надо ориентироваться в увеличении турпотока!!! "Бездонная бочка"! В прошлом году Китай поставил половину всех туристов в Россию, где-то 1,5 миллиона человек...И это с учётом иностранных болельщиков на ЧМ...

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