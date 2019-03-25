На проекте «Толк» из-за «настойчивой рекомендации» отменили встречу с Резником

Организаторы просветительского проекта «Толк» сообщили, что вынуждены были отменить анонсированную ранее дискуссию с участием оппозиционного депутата ЗакСа Максима Резника, директора «Ночлежки» Григория Свердлина и ведущего радиостанции «Эхо Петербурга» Арсения Веснина. Об этом 25 марта Веснин сообщил в Facebook.

«Сегодня организаторы мне написали, что все отменяется, потому что им «настойчиво порекомендовали» не проводить мероприятие с «общественно-политической» повесткой. Кто порекомендовал не говорят, но сказали, что рисковать не хотят», - написал радиоведущий.

По его словам, было ожидаемо, что участники этого мероприятия станут критически обсуждать городскую власть.

Проект «Толк» организует журнал Time Out. Мероприятие должно состояться 30 марта в пространстве «Севкабель Порт». В рамках проекта запланировано несколько дискуссий на тему бизнеса, единственным «политическим» диалогом должна была стать секция с участием депутата Резника.

Напомним, Резник неоднократно публично критиковал действующего врио губернатора Петербурга Александра Беглова и говорил временному градоначальнику, что тот не подходит Петербургу. Накануне отмены встречи депутат, выступая на митинге за свободные выборы, назвал Беглова «дремучим снеговиком, который мечется по городу с лопатой и несет всякую ахинею».

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