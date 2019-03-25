Вишневский просит КГИОП как можно быстрее решить судьбу дома Челищева

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский обратился к руководителю КГИОП Сергею Макарову с просьбой принять срочные меры в отношении исторического здания - дома Ф.И. Челищева, пребывающего в полузаброшенном состоянии.

Расселенный дом на Вознесенском проспекте не законсервирован, его имущественный статус - не определен, памятник архитектуры стал небезопасным местом, где часто можно встретить как бродяг, так и грабителей.

"Спилены балюстрады лестниц, расхищаются печи. Помимо расхищения предмета охраны, мародёры наносят урон уже конструктивным элементам здания. Вследствие расхищения здание осталось без кровли, и к комнатах (нет только верхних этажей) происходят уже не просто протечки, а потопы", - бьет тревогу депутат.

Среди прочего, Вишневский настаивает на необходимости выезда специалистов из комитета на объект с тем, чтобы оценить его состояние, а также на том, чтобы в каком-либо виде здание круглосуточно охранялось.

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