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Новости

15:59

Вишневский просит КГИОП как можно быстрее решить судьбу дома Челищева

фото ЗакС политика Вишневский просит КГИОП как можно быстрее решить судьбу дома Челищева

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский обратился к руководителю КГИОП Сергею Макарову с просьбой принять срочные меры в отношении исторического здания - дома Ф.И. Челищева, пребывающего в полузаброшенном состоянии.

Расселенный дом на Вознесенском проспекте не законсервирован, его имущественный статус - не определен, памятник архитектуры стал небезопасным местом, где часто можно встретить как бродяг, так и грабителей.

"Спилены балюстрады лестниц, расхищаются печи. Помимо расхищения предмета охраны, мародёры наносят урон уже конструктивным элементам здания. Вследствие расхищения здание осталось без кровли, и к комнатах (нет только верхних этажей) происходят уже не просто протечки, а потопы", - бьет тревогу депутат.

Среди прочего, Вишневский настаивает на необходимости выезда специалистов из комитета на объект с тем, чтобы оценить его состояние, а также на том, чтобы в каком-либо виде здание круглосуточно охранялось.



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19:37    
Вишневский похожим образом уже "помогал защитить" Фарфоровское кладбище. В результате его стали застраивать. От Вишневского ушел даже его коллега - депутат Амосов... Зря он так суетится. Губернатором Санкт-ПЕтербурга ему никогда не стать...

16:21    
Кролик сам знатный мародёр, присосавшийся к бюджету Заксобрания.

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