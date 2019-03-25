Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:30

Матвиенко находит здравым использование труда зэков в сфере госзаказа

фото ЗакС политика Матвиенко находит здравым использование труда зэков в сфере госзаказа

Руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с подчиненными идеей о целесообразности привлечения заключенных к исполнению работ в сфере государственных и муниципальных закупок. Ее доводы цитирует "Интерфакс".

Осуществление этой инициативы, по мысли чиновницы, обеспечит "загрузку" заведений, где люди отбывают сроки лишения свободы, и даст зэкам больше возможностей заработать.

"Это ни в коем случае не должно стать своего рода каторгой. Осужденные - это прежде всего наши сограждане, и условия их труда должны полностью отвечать соответствующим нормам трудового законодательства, конечно, с учетом особенностей их содержания", - отдельно оговорила Матвиенко.

По ее словам, в том же направлении мыслит и преьмер-министр Дмитрий Медведев, призвавший ее заняться проблемой.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:33    
16:47 Таких как ты, надо принудительно лечить, чтобы спутанность сознания не мешала отличать "околоправительственных" бандитов из Кущёвки от обычных зэков, большая часть которых находится в пыточных условиях российской ФСИН. При том, что суды имеют стабильный обвинительный уклон, там содержится много невиновных людей или виновных не в той мере, в которой получили наказание.

20:32    
В СССР не было проблем с трудовой занятостью осуждённых,  
отбывающих сроки наказания в закрытых спец.учреждениях...

19:39    
Если наркоман Сирожа окажется на зоне и будет выполнять госзаказ, то с маминой помощью он-таки перегонит Дерибаску и Абрамовича и Михельсона с Ротенбергами.

16:47    
Зэков надо заставлять работать на Отечество бесплатно часов по 20 в сутки! Хватит им крабов с икрой жрать днями!

16:32    
наркоманистый её сынуля еще ПОТРУДИТСЯ НА ЗОНЕ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

21:00 Союз музеев подозревает, что против него развернули информационную кампанию

20:51 Ещё одна «жертва» снега

20:25 Шлосберг: В глазах власти ценность жизни россиянина равняется прожиточному минимуму   1

19:50 Шестун не собирается прекращать голодовку

19:29 Активист «Бессрочного протеста» оспорит в суде свое задержание

19:16 В петербургских торговых центрах повторились эвакуации

18:50 И.о. главы Жилищного комитета назначен Василий Осипов   3

18:36 В 2019 году в Петербурге обещают "обновить" 145 км тепловых сетей   2

18:21 Четырбок заявил, что в ЗакСе не планируют возвращать «карательную психиатрию»

18:20 Комитет по транспорту хочет за 12 млн рублей купить 80 табло для остановок

18:14 Гудков высоко оценил вероятность своего попадания в тюрьму   3

17:55 Росмолодежь наделили правом блокировать "опасные" для детей сайты

17:50 Ход "соревнования" за право украсить Петербург к 9 мая не устроил УФАС

17:31 "Навальнисты" хотят засудить "ВКонтакте" за "самовольное" разглашение их личных данных

17:24 Союз театральных деятелей осудил программу развития культуры, написанную советником Беглова   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.