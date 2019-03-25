Союз театральных деятелей осудил программу развития культуры, написанную советником Беглова

Петербургское отделение Союза театральных деятелей опубликовало в Facebook открытое коллективное письмо, в котором подвергается серьезной критике программа развития петербургской культуры до 2023 года, составленная советником врио губернатора, театральным режиссером Рудольфом Фурмановым.

В своем тексте театралы акцентируют внимание на том, что Фурманов, находящийся в хороших отношениях с высокопоставленными чиновниками, заинтересован в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".

Любое предметное обсуждение программы Фурманова характеризуется как "бессмысленное" занятие, а некоторые ее пункты - например, мысль о важности полного перевода государственных театров на контрактную систему - и вовсе как "безумные".

16 членов петербургского СТД, подписавшиеся под заявлением, также попрекают Фурманова тем, что государство крайне щедро помогает его учреждению: в отдельные годы возглавляемый им театр имени Миронова получал более 50% всех средств из городского бюджета, направленных на поддержку негосударственных театров, которых в городе имеется несколько десятков.

На выложенном скане программы обращает на себя внимание, среди прочего, рукописная подпись режиссера, адресованная врио губернатора Александру Беглову: "с любовью и преданностью".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.