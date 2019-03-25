Гудков высоко оценил вероятность своего попадания в тюрьму

Политик Дмитрий Гудков рассказал читателям Facebook о том, что имеет большие шансы стать объектом уголовного преследования - в связи с тем, что 26 марта его будут судить за призывы к участию в несанкционированной подмосковной акции в декабре прошлого года. Узнал он об этом почти случайно, повестки ему на руки не приходило.

"Суд не остановит и тот факт, что никакого митинга 13 декабря не было. Он не поморщится от того, что нужно будет доказывать, как я его «организовывал». Все это неважно, когда нужно устранить политика, слишком громко предупреждающего об угрозе жизни и здоровью миллионов человек", - написал лидер Партии перемен.

По административной статье о нарушении правил проведения уличного мероприятия ранее Гудкова уже судили. Если же он нарушит ее в третий раз, а повод для этого есть уже сегодня, то на него автоматически могут завести уголовное дело: не так давно Гудков призвал к очередной, еще не состоявшейся "мусорной" акции.

"Никаких иллюзий я не питаю. Я прекрасно понимаю, что третий административный протокол для меня и Геннадия Гудкова не заставит себя долго ждать. Кроме нас, нас никто не защитит. Убивать людей я временщикам не дам", - пообещал политик.

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