Шестун не собирается прекращать голодовку

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в следственном изоляторе с июня прошлого года, не намерен приостанавливать голодовку, которая продолжается 46-й день, сообщила "Эху Москвы" его жена Юлия.
"Письма продолжают цензурироваться и половина из них якобы не проходят цензуру и не доставляются. Адвокатам не дают проносить все бумаги, которые они с собой берут. Основное требование Шестуна по расследованию преступлений, о которых он заявлял, остается без ответа", - отметила женщина.
Говорится о том, что ввиду тяжелых условий содержания у политика начались проблемы с внутренними органами, при этом его просьбы предоставить результаты анализов остаются без ответа. Жену ему не позволяют видеть с начала декабря.
Судебное преследование экс-чиновник объясняет своей гражданской позицией, проявленной в ходе «мусорных» митингов, не прекращающихся в Московской области уже больше года. Тогда Шестун занял непопулярную среди чиновников "протестную" позицию. Перед арестом он жаловался на угрозы, после ареста - на избиения в СИЗО. Ему инкриминируют махинации с земельными участками в Подмосковье в бытность его чиновником. В начале 2019-го года стало известно, что Генпрокуратура задалась целью изъять у его семьи собственности на 10 млрд рублей. Своей вины Шестун не признает.